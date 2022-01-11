Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların fahiş zam uygulamasını durdurdu

Son dakika haberleri... Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışlarla başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda yapılacak zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre; 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.
Özel okullarda yapılan fahiş zam oranıyla ilgili Mahmut Özer devreye girdi.
2022 yılının başlamasıyla birlikte özel okulların ücret tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Bazı okullar yüzde 100'e varan oranda zammı uygulamaya koymuştu. Türkiye'de yaklaşık 14.617 özel okul bulunuyor.
Zam uygulama sürecine girince Milli Eğitim Bakanı Özer durdurdu. Bakan Özer özel okullara ilişkin zam tartışmasına noktayı koydu.
Öte yandan özel okullara uygulanacak zam 1 milyondan fazla aileyi ilgilendiriyor. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek.
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