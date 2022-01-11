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    • Eğitim
    • 11.01.2022 15:35
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    • 11.01.2022 16:09
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların fahiş zam uygulamasını durdurdu

    Gelen son dakika haberine göre, özel okullardaki yapılan zam oranına karşı harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar aldı. MEB'in aldığı kritik karara göre 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

    MEB’ten özel okullara fahiş zam engeli

    Son dakika haberleri... Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışlarla başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda yapılacak zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre; 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

    Özel okullarda yapılan fahiş zam oranıyla ilgili Mahmut Özer devreye girdi.

    2022 yılının başlamasıyla birlikte özel okulların ücret tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Bazı okullar yüzde 100'e varan oranda zammı uygulamaya koymuştu. Türkiye'de yaklaşık 14.617 özel okul bulunuyor.

    Zam uygulama sürecine girince Milli Eğitim Bakanı Özer durdurdu. Bakan Özer özel okullara ilişkin zam tartışmasına noktayı koydu.

    Öte yandan özel okullara uygulanacak zam 1 milyondan fazla aileyi ilgilendiriyor. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek.

    ŞİKAYET EDİN

        Yeni dönemde özel okulda ne kadar artış olacak. Yapılacak çalışmada yönetmeliğin özel maddesine göre yapılacak. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek. Bundan sonra ne olacak bu kapsamda özel okullar birliği başta olmak üzere bu oran MEB tarafından belirlenecek. Buna uyulmazsa MEB yönetmeliğe rağmen farklı zam uygulayan okullar için şikayet edilmesini söylüyor. Yeni dönemde özel okulların ücret artışı için maksimum oran için yüzde 36.7 seviyesi belirlendi."

        ÖZEL OKULLARDAKİ FAHİŞ ZAM ORANI TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

        İşte zam artışını sınırlayan o madde:

        MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunu'nun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (YILLIK ÜFE+TÜFE/2) oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.

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