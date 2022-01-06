Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.