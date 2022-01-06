Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir canlı yayın programında eğitim-öğretim gündemine dair merak edilenleri yanıtladı. Bakan Özer herkesin merak ettiği yüz yüze eğitim devam edecek mi? ve ara tatil ne zaman olacak sorularının yanıtlarını verdi. İşte Türkiye'deki öğrencileri yakından ilgilendiren o açıklamalar.
06.01.2022 21:48
- Son Güncelleme: 06.01.2022 21:55
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir canlı yayın programında eğitim-öğretim gündemine dair merak edilenleri yanıtladı.