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Haberler Güncel Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir canlı yayın programında eğitim-öğretim gündemine dair merak edilenleri yanıtladı. Bakan Özer herkesin merak ettiği yüz yüze eğitim devam edecek mi? ve ara tatil ne zaman olacak sorularının yanıtlarını verdi. İşte Türkiye'deki öğrencileri yakından ilgilendiren o açıklamalar.

06.01.2022 21:48 - Son Güncelleme: 06.01.2022 21:55
Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir canlı yayın programında eğitim-öğretim gündemine dair merak edilenleri yanıtladı.

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Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Merak edilen "Tatil bir hafta öne alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

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