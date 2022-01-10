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    • Güncel
    • 11.01.2022 00:39
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    • 11.01.2022 00:55
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    Son dakika: Öğretmenliği kariyer meslek haline getiren “Öğretmenlik Meslek Kanunu” komisyonda kabul edildi!

    Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girecek. 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi

    Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak.



    Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.



    10 YILLIK UZMAN ÖĞRETMENLER...
    10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.



        Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Öğretmenlere 3600 ek gösterge düzenlemesi de teklifte yer alıyor.



        12 maddelik kanun teklifi haftaya Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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        Haberler Güncel Son dakika: Öğretmenliği kariyer meslek haline getiren “Öğretmenlik Meslek Kanunu” komisyonda kabul edildi!
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