Rötuş nasıl yazılır? TDK’ya göre rütuş mu yoksa rötuş mu?

Türkçede dil bilgisi kurallarına göre kelimelerin doğru yazımı oldukça önemlidir. Özellikle "rötuş" ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki "rötuş" nasıl yazılır? İşte TDK'ye göre "rötuş" doğru yazılışı.