YDS/1 saat kaçta? 2025 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2025 YDS/1, akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için kritik bir dönüm noktası olacak. Türkiye genelindeki 81 ilde ve 87 farklı sınav merkezinde yapılacak olan sınav büyük bir katılımla gerçekleşecek. İşte sınav sürecine ilişkin detaylar.