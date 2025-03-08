YDS/1 saat kaçta? 2025 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2025 YDS/1, akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için kritik bir dönüm noktası olacak. Türkiye genelindeki 81 ilde ve 87 farklı sınav merkezinde yapılacak olan sınav büyük bir katılımla gerçekleşecek. İşte sınav sürecine ilişkin detaylar.
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YDS/1 saat kaçta?
ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025 YDS/1, 9 Mart Pazar günü (yarın) düzenlenecek. Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü en geç saat 10:00'a kadar sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10:00'dan sonra gelen adaylar sınav salonuna kabul edilmeyecek.
Takvim Foto Arşiv
YDS/1 Sınav Süreleri ve Soru Dağılımı Nasıl Olacak?
2025 YDS/1 sınavı 180 dakika (3 saat) sürecek. Engelli adaylar için ise 30 dakikalık ek süre tanınacak. 80 çoktan seçmeli sorudan oluşan YDS/1 sınavı, saat 13:15'te tamamlanacak.