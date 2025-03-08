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YDS/1 saat kaçta? 2025 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için heyecan dorukta! Adaylar, sınavın ne zaman başlayacağını, ne kadar süreceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. İşte sınavla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 23:40
YDS/1 saat kaçta? 2025 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2025 YDS/1, akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için kritik bir dönüm noktası olacak. Türkiye genelindeki 81 ilde ve 87 farklı sınav merkezinde yapılacak olan sınav büyük bir katılımla gerçekleşecek. İşte sınav sürecine ilişkin detaylar.

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YDS/1 saat kaçta?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025 YDS/1, 9 Mart Pazar günü (yarın) düzenlenecek. Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü en geç saat 10:00'a kadar sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10:00'dan sonra gelen adaylar sınav salonuna kabul edilmeyecek.

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YDS/1 Sınav Süreleri ve Soru Dağılımı Nasıl Olacak?

2025 YDS/1 sınavı 180 dakika (3 saat) sürecek. Engelli adaylar için ise 30 dakikalık ek süre tanınacak. 80 çoktan seçmeli sorudan oluşan YDS/1 sınavı, saat 13:15'te tamamlanacak.

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2025 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Katılım sağlayacak olan adaylar, sınav giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak erişebilirler.

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Kimlik kartını kaybeden, T.C. kimlik numarası veya fotoğrafı bulunmayan adaylar, sınav günü saat 10.00'a kadar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak geçici kimlik belgesi temin edebilir.

2025 YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2025 YDS/1 sonuçları, 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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