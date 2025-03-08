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Özgeçmiş nasıl yazılır? TDK'ye göre “öz geçmiş” birleşik mi, ayrı mı?

Dil bilgisi derslerinde, kelimelerin doğru yazımı önemlidir. Özellikle “öz geçmiş” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "öz geçmiş" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “özgeçmiş” doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 17:07 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 17:07
Özgeçmiş nasıl yazılır? TDK’ye göre öz geçmiş birleşik mi, ayrı mı?

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Türkçede bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazılışı vardır. Bunlardan biri de "öz geçmiş" kelimesidir. özgeçmiş kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "özgeçmiş" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ÖZGEÇMİŞ NASIL YAZILIR?

Özgeçmiş kelimesi birleşik yazılmalıdır. Bu kural, "öz geçmiş" kelimesi için de geçerlidir.

✖ Yanlış yazımı "öz geçmiş"

✔ Doğru yazımı "özgeçmiş"

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "ÖZ GEÇMIŞ" BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükleri ve imla kılavuzlarına göre "özgeçmiş" kelimesi bitişik yazılmalıdır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Özgeçmiş kelimesinin cümle içindeki doğru ve yanlış kullanımı ise şu şekilde olabilir:

🔵 Yarınki iş görüşmesi için özgeçmişimi hazırladım, ama gerekli belgelerimi de unutmamalıyım. (Doğru kullanım)
🔴 İçeri girip burada uzun uzun öz geçmişini anlatacağına önce biraz selamlaşsana. (Yanlış kullanım)

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