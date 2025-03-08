Özgeçmiş nasıl yazılır? TDK'ye göre “öz geçmiş” birleşik mi, ayrı mı?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Özgeçmiş kelimesinin cümle içindeki doğru ve yanlış kullanımı ise şu şekilde olabilir:

🔵 Yarınki iş görüşmesi için özgeçmişimi hazırladım, ama gerekli belgelerimi de unutmamalıyım. (Doğru kullanım)

🔴 İçeri girip burada uzun uzun öz geçmişini anlatacağına önce biraz selamlaşsana. (Yanlış kullanım)