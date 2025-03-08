Özgeçmiş nasıl yazılır? TDK'ye göre “öz geçmiş” birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazılışı vardır. Bunlardan biri de "öz geçmiş" kelimesidir. özgeçmiş kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "özgeçmiş" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ÖZGEÇMİŞ NASIL YAZILIR?
Özgeçmiş kelimesi birleşik yazılmalıdır. Bu kural, "öz geçmiş" kelimesi için de geçerlidir.
✖ Yanlış yazımı "öz geçmiş"
✔ Doğru yazımı "özgeçmiş"
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TDK'YE GÖRE "ÖZ GEÇMIŞ" BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI?
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükleri ve imla kılavuzlarına göre "özgeçmiş" kelimesi bitişik yazılmalıdır.