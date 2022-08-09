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    • Eğitim
    • 09.08.2022 18:48
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    • 09.08.2022 18:53
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    ÖSYM'den 'KPSS' açıklaması! Yeni tarihler ve sınav merkezi güncelleme işlemi...

    Son dakika haberleri... ÖSYM'den yeni KPSS açıklaması geldi. Açıklamaya göre, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacağı bildirildi. Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler için de yeni tarihler duyuruldu.

    KPSS’de yeni tarihler belli oldu

    ÖSYM'den KPSS'ye ilişkin yeni açıklama geldi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME TARİHİ
    Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

    Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

    Detaylar gelecek...

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