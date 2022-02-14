ÖSYM baraj puanı 2022: YKS barajı kalktı mı, neden kalktı? TYT ve AYT puanı kaç oldu? YKS barajı bu yıl var mı?

ÖSYM 2022 baraj puanı yoğun olarak araştırılıyor. Üniversite tercihlerinde baraj puanı var mı yok mu merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Haziran ayında 3 oturumda uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar merak edilen tüm soruları yanıtladı. Peki YKS barajı kalktı mı, neden kalktı? TYT ve AYT'de puanı kaç oldu? YKS barajı bu yıl var mı?
ÖSYM BARAJ PUANI KAÇ OLDU 2022?
Son dakika haberine göre 2022 YKS tercihlerinde baraj puanı kaldırıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 11 Şubat tarihinde YKS başvurularını yapmaya başladı. Başvurular 7 Mart'a kadar devam edecek. ÖSYM'den yayınlanan kılavuza göre adaylar başvuru ücretini yatırıp işlemlerini tamamlayacak.
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YKS BARAJI KALKTI MI, NEDEN?
YKS sınavları baraj uygulamasında değişiklik yapıldı. Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi.
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.
İkinci önemli düzenleme TYT sınav süresinin uzatılmasına ilişkin olurken özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara giriş koşullarının üniversitelere bırakılması da üçüncü düzenleme olarak öne çıktı.
YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN YKS BARAJI AÇIKLAMASI
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu düzenlemeye ilişkin şunları aktardı;
YKS BARAJI
''Buna gitmemizin sebebi şu. Sınavlar eleme usulü de olabiliyor, başarı sıralaması usulü de olabiliyor. Biz elemeyi bir kenara bırakmış olduk. Türkiye'de üniversitelerimizde kontenjan olduğunu biliyoruz. Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Böyle bir uygulama öğrencilerin hiç soru çözmeden bölümlere gireceği anlamına gelmemektedir. Öğrencilerimizin bundan sonra yapabileceği tercihte bulunmaktır. Programlara nasıl kabul edilecek? Puanlarımızın yüksek olması gerekiyor. En yüksek puanı alan öğrenciden aşağıya doğru kontenjan ne kadar ise o kontenjana girebilen öğrencimiz o programa kayıt hakkı elde etmiş olacaktır. Puansız, sınavsız üniversiteye giren öğrenci demek değil. Öğrencilerimizin de aldığımız kararı memnuniyetle karşıladığını paylaşmaktadır.