SON DAKİKA: YKS'de baraj kalktı! YÖK Başkanı soruları yanıtladı.

Son dakika haberleri... Üniversiteye girişte YKS'de baraj puanı kalktı. YÖK Başkanı Erol Özvar da canlı yayında soruları yanıtlıyor. İşte Özvar'ın açıklamaları...
Prof. Dr. Özvar'ın açıklamaları:
"KALİTE DÜŞECEK DEMEK MAKUL ELEŞTİRİ DEĞİL"
Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Sistem öğrenciler arasında rekabet getirecek. Kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil."
"PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR DÜZENLEME"
Özvar, "Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programalara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor" sözlerini kullandı.
Yapılan yeni düzenlemenin sınav öncesi uygun bir zamanda yapıldığını da belirten Özvar, "Kılavuz yayınlanmadan önce açıkladık. Bundan daha makul bir şey olamaz" dedi.
TYT'de sınav süresinin 30 dakika uzatılması hakkında da konuşan Özvar, "Öğrencilerde çok ciddi bir motivasyon artışı var" ifadelerini kullandı.
10 SORU 10 CEVAP
1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?
2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.
Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.