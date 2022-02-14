SON DAKİKA: YKS'de baraj kalktı! YÖK Başkanı soruları yanıtladı.

Yapılan yeni düzenlemenin sınav öncesi uygun bir zamanda yapıldığını da belirten Özvar, "Kılavuz yayınlanmadan önce açıkladık. Bundan daha makul bir şey olamaz" dedi.

TYT'de sınav süresinin 30 dakika uzatılması hakkında da konuşan Özvar, "Öğrencilerde çok ciddi bir motivasyon artışı var" ifadelerini kullandı.

10 SORU 10 CEVAP

1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.