Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından başvuru işlemleri dün itibariyle alınmaya başlandı. Öte yandan adaylar YKS kampı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS kampı ne zaman başlıyor? MEB OGM 2022 YKS kampı giriş nasıl ve nereden yapılır? İşte bilinmesi gerekenler...
YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik, YKS Kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
YKS KAMPI GİRİŞ NASIL YAPILIR?
YKS kampı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.
Bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.
ÇALIŞMA SORULARI HANGİ DERSLEREN YAPILACAK?
YKS Kampı'nda öğrencilerin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.
Hangi derste, hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmî YouTube kanalından yayımlanacak.