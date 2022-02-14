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    • 15.02.2022 09:48
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    AÖF kayıt yenileme ekranı! Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır 2022? AÖF kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar?

    Binlerce kişi Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır 2022? AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Açık öğretim olarak üniversite eğitimi almak isteyenler ilk kayıt işlemlerini zaten öğrenci olanlar ise kayıt yenileme hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    AÖF kayıt yenileme ekranı!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde üniversite eğitimini gören binlerce kişi kayıt işlemlerini tamamlıyor. 7 Şubat tarihi itibariyle başlayan kayıtlar hangi tarihe kadar devam edecek? Henüz işlem yapmamış olan ilk kayıt ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler AÖF kayıt yenileme ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Peki Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır 2022? AÖF kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar? İşte ayrıntılar…

    AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat'ta başladı ve 18 Şubat tarihinde sona erecek.

    En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

    Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

    Buna göre;

    Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
    gerekmektedir.

        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

        ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

        Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar şunlardır;

        Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

        Acil Durum ve Afet Yönetimi, AdaletAşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları, Yönetimi İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım Teknolojisi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler, Web Tasarımı ve Kodlama

        Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

        Felsefe, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri

        İktisat Fakültesi Lisans Programları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İktisat (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

        İşletme Fakültesi Lisans Programları, Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik

        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.
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        Haberler Güncel AÖF kayıt yenileme ekranı! Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır 2022? AÖF kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar?
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