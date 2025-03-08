ALES/1 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ALES ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025 ALES için geri sayım devam ediyor. ALES sınavına başvuran adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki sınav yerleri açıklandı mı? İşte ALES/1 sınav tarihleri…
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025 ALES için geri sayım devam ediyor. ALES sınavına başvuran adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki sınav yerleri açıklandı mı? İşte ALES/1 sınav tarihleri…
2025 ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1, 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
ALES/1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bu yıl için yapılacak olan ALES/1 sınavına ait giriş yerleri henüz açıklanmadı. Resmi açıklama yapıldığında, detaylar haberimizde güncellenecektir.
ALES SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2025 sınav sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak ve adaylar bu sonuçları online olarak sorgulayabilecek.