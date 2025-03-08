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ALES/1 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ALES ne zaman?

2025 ALES/1 için geri sayım sürüyor. Adaylar, başvuru işlemlerini tamamladı ve tüm gözler sınav tarihine çevrildi. Peki 2025 ALES/1 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ALES ne zaman, hangi tarihte? İşte sınavla ilgili tüm detaylar!

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 12:20
ALES/1 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ALES ne zaman?

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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025 ALES için geri sayım devam ediyor. ALES sınavına başvuran adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki sınav yerleri açıklandı mı? İşte ALES/1 sınav tarihleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1, 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ALES/1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bu yıl için yapılacak olan ALES/1 sınavına ait giriş yerleri henüz açıklanmadı. Resmi açıklama yapıldığında, detaylar haberimizde güncellenecektir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ALES SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2025 sınav sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak ve adaylar bu sonuçları online olarak sorgulayabilecek.

ALES/1 SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)

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