ALES/1 sınav yerleri açıklandı mı? 2025 ALES ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025 ALES için geri sayım devam ediyor. ALES sınavına başvuran adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki sınav yerleri açıklandı mı? İşte ALES/1 sınav tarihleri…