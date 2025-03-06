Karmakarışık nasıl yazılır? TDK'ye göre "karma karışık" ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Karmakarışık kelimesi, günlük hayatta yaygın olarak kullanılmakta ancak en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Peki TDK'ye göre "karmakarışık" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…
Karmakarışık kelimesi, günlük hayatta yaygın olarak kullanılmakta ancak en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Peki TDK'ye göre "karmakarışık" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…
TDK'YE GÖRE KARMAKARIŞIK NASIL YAZILIR?
↪ Günlük hayatta "karmakarışık" kelimesi, farklı anlamlarda kullanılabilen bir terimdir. Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin anlamları şunlardır:
Dağınık, düzensiz, çok karışık
Huzursuz, kararsız, karmaşık
↪ Sözlüklerde, bu kelimenin cümledeki anlamına bakılmaksızın bitişik olarak yazılması gerektiği belirtilir. Yani doğru yazım şekli "karmakarışık"tır.
KARMAKARIŞIK BİTİŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?
↪ Türk Dil Kurumu'na göre, "karmakarışık" kelimesi doğru şekilde bitişik yazılmalıdır. Kelimenin tek başına veya bir cümlede kullanımı, birleşik olarak yapılmalıdır.
Çoğu kişi bu kelimeyi ayrı yazmakta yanlış yapmaktadır. Ancak doğru yazım şekli her zaman birleşik olmalıdır. İşte doğru ve yanlış kullanımlarına örnekler:
✔ Odam karmakarışık bir halde: Doğru
✖ Odam karma karışık bir halde: Yanlış