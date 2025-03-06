Karmakarışık nasıl yazılır? TDK'ye göre "karma karışık" ayrı mı yazılır, birleşik mi?

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Karmakarışık kelimesi, günlük hayatta yaygın olarak kullanılmakta ancak en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Peki TDK'ye göre "karmakarışık" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) TDK'YE GÖRE KARMAKARIŞIK NASIL YAZILIR? ↪ Günlük hayatta "karmakarışık" kelimesi, farklı anlamlarda kullanılabilen bir terimdir. Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin anlamları şunlardır: Dağınık, düzensiz, çok karışık Huzursuz, kararsız, karmaşık ↪ Sözlüklerde, bu kelimenin cümledeki anlamına bakılmaksızın bitişik olarak yazılması gerektiği belirtilir. Yani doğru yazım şekli "karmakarışık"tır.