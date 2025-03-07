Bir Arada nasıl yazılır? TDK'ye göre "birarada" birleşik mi, ayrı mı?

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Bir arada kelimesi, sıklıkla yanlış yazılabilen bir kelimedir. Birarada ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. TDK "birarada" kelimesinin doğru yazım şeklini açıkladı. Peki TDK'ye göre "birarada" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazımı.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv) TDK'YE GÖRE "BİRARADA" NASIL YAZILIR? TDK'ye göre "bir arada" kelimesi ayrı yazılır. ✔ Doğru yazılışı: "bir arada" ✖ Yanlış Yazılışı: "birarada"