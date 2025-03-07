SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Bir Arada nasıl yazılır? TDK'ye göre "birarada" birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı, dil bilgisi kuralları açısından önemlidir. Özellikle "bir arada" kelimesinin yazımı, sıkça karıştırılan konulardan biridir. Peki "Bir Arada" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “birarada” doğru yazımı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 15:07 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 15:08
Bir Arada nasıl yazılır? TDK’ye göre birarada birleşik mi, ayrı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir arada kelimesi, sıklıkla yanlış yazılabilen bir kelimedir. Birarada ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. TDK "birarada" kelimesinin doğru yazım şeklini açıkladı. Peki TDK'ye göre "birarada" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazımı.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "BİRARADA" NASIL YAZILIR?

TDK'ye göre "bir arada" kelimesi ayrı yazılır.

✔ Doğru yazılışı: "bir arada"

✖ Yanlış Yazılışı: "birarada"

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

BİR ARADA AYRI MI BİTİŞİK Mİ YAZILIR?

"Bir arada" kelimesi toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak anlamına gelir.

"Bir arada yaşayış, akrabalık kadar kuvvetli bir tesanüt yaratabilir." - Cemil Meriç