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İnisiyatif nasıl yazılır? TDK'ye göre inisiyatif doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

İnisiyatif, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir kavram olsa da, pek çok kişi kelimenin anlamı ve kökeni hakkında tam bir bilgiye sahip değildir. Bir kişinin bir durumu yönetme, liderlik etme ve karar alma yeteneği olarak tanımlanabilen inisiyatif, iş ve sosyal hayatta önemli bir rol oynar. Peki, kelimenin doğru yazılışı nasıl? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 17:14
İnisiyatif nasıl yazılır? TDK’ye göre inisiyatif doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

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İnisiyatif, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir kavram olsa da, pek çok kişi kelimenin anlamı ve kökeni hakkında tam bir bilgiye sahip değildir. Bir kişinin bir durumu yönetme, liderlik etme ve karar alma yeteneği olarak tanımlanabilen inisiyatif, iş ve sosyal hayatta önemli bir rol oynar. Peki, inisiyatif ne demek, doğru yazılışı nasıl? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?

Kelimenin doğru yazımı "inisiyatif" şeklindedir. TDK'ye göre doğru kullanımda birleşik bir şekilde yazılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İNİSİYATİF NE DEMEK?

İnisiyatif, öncecilik veya üstünlük anlamına gelir. Genellikle bir konuda karar verme yetkisi veya gerekli adımları atma becerisi olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, bir kişiye veya gruba bir işi başlatma ya da bir durumda liderlik etme sorumluluğu veren özellik olarak kullanılır. İnisiyatif, bir işin başlatılmasında ya da bir sorunun çözülmesinde aktif rol alan kişinin sahip olduğu özellikleri tanımlar.

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