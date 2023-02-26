Okullar ne zaman açılacak 2. dönem deprem sonrası? İL İL okulların açılacağı tarihler 2023! Okullar uzaktan eğitim mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama! Okulların hangi illerde ne zaman açılacağı belli oldu. Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde okulların o tarihlerde açılacağı duyuruldu. MEB, okulların il il kademeli açılmasına karar verdi. Peki Okullar ne zaman açılacak 2. dönem deprem sonrası?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Buna göre;
Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa: 1 Mart 2023
Gaziantep ve Osmaniye: 13 Mart 2023
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay: 27 Mart
BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde:
"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.
Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibariyle eğitime başlıyoruz."