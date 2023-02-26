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    • Eğitim
    • 26.02.2023 09:19
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    • 26.02.2023 09:21
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    Okullar ne zaman açılacak 2. dönem deprem sonrası? İL İL okulların açılacağı tarihler 2023! Okullar uzaktan eğitim mi olacak?

    Okullar ne zaman açılacak sorusu henüz 2. döneme başlayamamış öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından okullar 81 ilde tatil edildi. 20 Şubat'ta 71 ilde okullar açıldı. Ancak depremden etkilenen 11 ilde ise henüz 2. dönem başlamadı. Peki Okullar ne zaman açılacak 2. dönem deprem sonrası? Okullar uzaktan eğitim mi olacak? İşte İL İL okulların açılacağı tarihler 2023...

    Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerde okullar ne zaman açılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama! Okulların hangi illerde ne zaman açılacağı belli oldu. Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde okulların o tarihlerde açılacağı duyuruldu. MEB, okulların il il kademeli açılmasına karar verdi. Peki Okullar ne zaman açılacak 2. dönem deprem sonrası?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Buna göre;

    Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa: 1 Mart 2023

    Gaziantep ve Osmaniye: 13 Mart 2023

    Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay: 27 Mart

    BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde:

    "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

    Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibariyle eğitime başlıyoruz."

        OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar için ise henüz bir duyuru yapılmadı.

        İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

        "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız.''

        Bahar döneminde devam zorunluluğu yok!

        Depremden etkilenen 11 ilde bahar döneminde (2. dönem) devam zorunluluğu olmayacak. Öğrencilerin istedikleri çevre illerdeki okullara nakil işlemleri yapılacak. Öğretmenler ise idari izinli sayılıyor ve ders ücretleri ödeniyor.
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        Haberler Eğitim Okullar ne zaman açılacak 2. dönem deprem sonrası? İL İL okulların açılacağı tarihler 2023! Okullar uzaktan eğitim mi olacak?
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