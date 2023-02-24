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Haberler Eğitim MEB'den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

MEB'den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 81 ilde okullar kapatılmıştı. Son olarak 20 Şubat'ta okullar kademeli olarak açılmaya başladı. Henüz okulu açılmamış öğrenciler sıklıkla okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenciye duyuru yapıldı. Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Tümü için geçerli! İşte detaylar...

24.02.2023 16:49 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:54
MEB’den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

Okullar 71 ilde açıldı. Gözler deprem bölgesindeki okullarda. Bir yandan da artçı depremler devam ederken, okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MEB'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları o tarihlerde tek tek açılacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da...

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MEB’den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

MEB’den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 71 ilde eğitime 2 hafta ara verilmişti.

MEB’den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

Mahmut Özer'in açıklaması sonrası 71 ilde 20 Şubat 2023 tarihinde yeniden ders başı yapıldı.

MEB’den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

Afet bölgesinde bulunan öğrenciler ve veliler için de açıklama yapan Bakan Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana için verilen kararı duyurdu.

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