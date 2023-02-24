MEB’den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları...

Okullar 71 ilde açıldı. Gözler deprem bölgesindeki okullarda. Bir yandan da artçı depremler devam ederken, okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MEB'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları o tarihlerde tek tek açılacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da...