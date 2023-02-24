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    • 24.02.2023 13:46
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.

    OHAL bölgesindeki öğretmenler için yeni karar!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile sendika temsilcilerinin yaptığı toplantıda, öğretmenler ve bakanlık personeline yılda 2 kez tanınan mazeret tayininin, olağanüstü hal (OHAL) bölgesinde 3'e çıkarılması kararlaştırıldı.

    Bakan Özer, Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.

    Toplantıda; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illeri kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve bakanlık personelinin yer değişikliği ele alındı.

        Yılda 2 kez yapılan mazeret tayini hakkı, deprem bölgesinde 3'e çıkarıldı. Mazeret tayini hakkı, OHAL ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.

        OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek. Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları yapılacak. Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
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        Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme
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