BAHAR DÖNEMİ AÖF sınavları online mı olacak? 2023 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile AÖF sınavının online mı yüz yüze mi olup olmayacağı belli oldu. Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sınavına kayıt ücreti alınmayacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.
AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;
"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."