BAHAR DÖNEMİ AÖF sınavları online mı olacak? 2023 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile AÖF sınavının online mı yüz yüze mi olup olmayacağı belli oldu. Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sınavına kayıt ücreti alınmayacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...