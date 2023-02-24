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    • Eğitim
    • 24.02.2023 22:57
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    • 25.02.2023 11:23
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    BAHAR DÖNEMİ AÖF sınavları online mı olacak? 2023 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

    Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, YÖK, üniversitelerde birçok bölümde uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. AÖF güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sona ererken gözler, bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerine çevrildi.

    takvim.com.tr
    2023 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile AÖF sınavının online mı yüz yüze mi olup olmayacağı belli oldu. Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sınavına kayıt ücreti alınmayacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

    AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

    "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

        ENİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

        Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden saat 22.00'ye kadar gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

        Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.
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        Haberler Eğitim BAHAR DÖNEMİ AÖF sınavları online mı olacak? 2023 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
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