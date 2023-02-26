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    • Eğitim
    • 26.02.2023 16:42
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    • 26.02.2023 17:36
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    ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Okullar ertelendi mi son dakika? MEB açıklama! Deprem bölgelerinde okullar o tarihte başlıyor

    MEB'den son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi ertelendi. Peki Deprem bölgelerinde okullar ne zaman açılıyor? Adana'da okullar tatil mi? Okullar ertelendi mi? İşte son dakika gelişmenin detayları..

    ADANA’DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Adana'da okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak sorusu MEB'in kararı sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Deprem bölgelerinde okullar ne zaman açılıyor?

    ADANA'DA OKULLAR TATİL M, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Son dakika... Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi.

    DEPREM BÖLGELERİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. Hatay merkezli deprem de Gaziantep, Diyarbakır gibi bir çok ilde hissedildi.

    Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde ders başı yaptı. Ancak Hatay'daki depremin ardından son durum öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.

        MEB'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.

        Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirmişti.

        DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.

        Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı." dedi.

        Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik. " diye konuştu.
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