ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Okullar ertelendi mi son dakika? MEB açıklama! Deprem bölgelerinde okullar o tarihte başlıyor

DEPREM BÖLGELERİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. Hatay merkezli deprem de Gaziantep, Diyarbakır gibi bir çok ilde hissedildi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde ders başı yaptı. Ancak Hatay'daki depremin ardından son durum öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.