NUN Okulları öğrencilerinden örnek davranış: Tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptılar

Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinden NUN Okulları öğrencilerinin "NUN'da Tabiat Coşkusu" temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarlandı. Öğrenciler tarafından çizimleri yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelir vasıtasıyla Beykoz'da 23 mahalle ve Şanlıurfa'da 5 okuldan ihtiyaç sahibi toplam 628 çocuğa kışlık mont ve kıyafet yardımı yapıldı. Projenin tüm aşamalarını NUN Okulları öğrencileri bizzat üstlendi.





"Kışı Isıtan Çocuklar" projesi kapsamında gidilen köylerdeki okullarda, NUN Okulları öğretmenleri oralardaki öğrencilere dokunabilmek için etkinlikler de düzenledi.





Yunus Emre'nin "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil" sözüyle yola çıkarak her sene daha fazla çalışan NUN Okulları öğrencileri geçtiğimiz yıl da Beykoz, Üsküdar ve Şanlıurfa'da yüzlerce çocuğa dokunarak yüzlerini güldürmüştü.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "NUN Okulları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana en önemli misyonumuz öğrencilerimizin akademik başarılarıyla beraber duyarlı ve iyi birer insan olarak yetişmesi oldu. Onların insana ve tabiata faydalı olma ilkesini benimsemeleri ve unutmamaları için çalışıyor ve destekliyoruz.





Ülkemizdeki dezavantajlı konumdaki çocuklarımızın desteklenmesini hepimiz için milli bir görev olarak görüyor ve öğrencilerimizi de bu bilinçle yetiştiriyoruz. "Kışı Isıtan Çocuklar" projemiz 6 senedir öğrencilerimizin sürdürdüğü, bizim için gelenekselleşen bir proje haline geldi. Öğrencilerimiz her sene daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşmak için gayret ediyor ve bu güzel amaç için şevkle çalışıyorlar.









Kampüsümüzün yer aldığı Beykoz ilçemiz bizim için oldukça özel bir yere sahip ve ilçemize yönelik, farklı alanlarda ürettiğimiz ve yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bir eğitim kurumunun çevresiyle bütünleştiği oranda öğrencilerine bir şeyler kattığına inanıyoruz. Bu nedenle çalışmalarımıza ilk olarak ilçemizden başladık.

Gönüllü öğrenci ve öğretmenlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplumda fark yaratmayı amaçlayan projelerimiz her yıl daha da çeşitleniyor ve bu projelerde aktif olarak görev alan öğrenci sayımızın arttığını görmek de bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Böylelikle hem toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmenin hem de pek çok ihtiyaca dokunabilmenin mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.





NUN Okulları Hakkında

2014 yılında kurulan NUN Okulları Türkiye'de IB eğitimini PYP, MYP ve DP düzeyinde süreklilik içerisinde uygulayan sayılı kurumlardan biridir. IB eğitim modelini, kendi eğitim felsefesi ve ilkeleriyle harmanlayan NUN Okulları, özgün bir eğitim modeli sunuyor.

Geçmişinden güç alan bir kimlikle birer dünya vatandaşı olarak yetişen NUN Okulları öğrencileri, hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak NUN Okullarından mezun oluyor.