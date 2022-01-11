NUN Dijital Okullar Başlıyor!

NUN Okullarının öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda lisans derslerini deneyimleme şansı sunan Dijital Okulu, çok yakında yeniden başlıyor!

13 yaş ve üzerindeki öğrenciler, öğretmenler ve farklı alanlarda gelişim sağlamak isteyen herkese açık olan program, çevrim içi ortamda gerçekleşecek. Yurt içi ve yurt dışından başarılı eğitmenler rehberliğinde gerçekleşecek programda katılımcılar; liderlik, bilim, inovasyon ve girişimcilik gibi pek çok farklı branş hakkında bilgi edinirken akademik ve sosyal hayatlarında da farkındalık kazanacak.

NUN Dijital Okullar'da ilk ders 24 Ocak'ta başlıyor.

NUN Dijital Okullar eğitmen kadrosunda Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Melih Tuğtağ, Dr Polen Koçak Eton Koleji eğitim ve öğretim direktörü Jonnie Noakes, CIS Uluslararası Eğitim Danışmanı Leo Thompson gibi alanında yetkin pek çok kişi bulunuyor.

Program modülleri ve eğitmenler hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt oluşturmak için nunkamplari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Fatih Nida ÜYE;

"Geçtiğimiz senelerde farklı okullardan 638 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz programlar vasıtasıyla öğrencileri alanında uzman eğitmenler ile bir araya getirdik. Katılımcılara zengin bir içerik sunarak yeni bakış açıları kazandırmayı hedeflediğimiz programa sadece ortaokul ve lise öğrencileri değil her yaş grubundan ilgi olduğunu gördük.

Bizler de buna istinaden bu yıl hedef kitlemizi her zamankinden daha geniş tuttuk ve NUN Dijital Okullar programını sadece öğrencilere değil 13 yaş ve üzerindeki herkese açık hale getirdik. Özellikle farklı sınıf düzeylerinde eğitim hayatına devam eden öğrenciler ve öğretmenler için büyük bir gelişim fırsatı sunmayı amaçladık.

Aynı zamanda daha önceki yıllarda yalnızca yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirdiğimiz eğitimleri bu yıl seneye yayarak 24 Ocak – 4 Şubat, 11 – 15 Nisan ve 20 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirmek üzere planladık.

Bizim ilke ve hedeflerimizden biri de bu çatı altında gerek örgün eğitim gören gerekse dijital ve diğer kamp programları yoluyla katılım gösteren herkesin hayat başarılarına katkıda bulunmak. Öğrencilerimizin katıldıkları bu programlar yoluyla ciddi bir mesafe katettiklerini söylemek mümkün.

Diliyoruz ki, katılımcıların ilgi ve memnuniyetleri doğrultusunda sürekli olarak geliştirdiğimiz projemiz, her dönem daha da büyüyerek öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine vesile olacak" dedi.

NUN OKULLARI HAKKINDA

2014 yılında kurulan NUN Okulları Türkiye'de IB eğitimini PYP, MYP ve DP düzeyinde süreklilik içerisinde uygulayan sayılı kurumlardan biridir. IB eğitim modelini, kendi eğitim felsefesi ve ilkeleriyle harmanlayan NUN Okulları, özgün bir eğitim modeli sunuyor.

Geçmişinden güç alan bir kimlikle birer dünya vatandaşı olarak yetişen NUN Okulları öğrencileri, hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak NUN Okullarından mezun oluyor.