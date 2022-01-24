Üniversiteler bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi İstanbul’da üniversiteler tatil mi edildi? Sınavlar iptal mi? Açıklama geldi…

Üniversiteler bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi? Sınavlar iptal mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri görülen yoğun kar yağışından dolayı okulların tatil olup olmayacağını merak ederken İstanbul Valiliği'nden konuya dair açıklama geldi. İşte üniversitelerle ilgili son gelişmeler...
24 OCAK PAZARTESİ İSTANBUL'DA BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 2 gün tatil edildiğini öğrenci ve öğretmenlere duyurdu.
Açıklamada Vali Yerlikaya, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle pazartesi salı ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Özel üniversiteler de art arda kar tatili açıklamalarında bulunuyor. Tatil haberlerini resmi Twitter hesaplarından açıklıyorlar.