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    Üniversiteler bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi İstanbul’da üniversiteler tatil mi edildi? Sınavlar iptal mi? Açıklama geldi…

    Üniversiteler bugün tatil mi? Yeni haftanın ilk gününde İstanbul’da okuyan üniversite öğrencileri yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Hem Türkiye hem de İstanbul genelinde görülen kar yağışı günlük hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri sömestr tatilini yaşarken üniversite öğrencileri ise derslerin devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki 24 Ocak Pazartesi İstanbul’da üniversiteler tatil mi edildi? Sınavlar iptal mi? İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi…

    takvim.com.tr
    Üniversiteler bugün tatil mi?

    Üniversiteler bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi? Sınavlar iptal mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri görülen yoğun kar yağışından dolayı okulların tatil olup olmayacağını merak ederken İstanbul Valiliği'nden konuya dair açıklama geldi. İşte üniversitelerle ilgili son gelişmeler...

    24 OCAK PAZARTESİ İSTANBUL'DA BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 2 gün tatil edildiğini öğrenci ve öğretmenlere duyurdu.

    Açıklamada Vali Yerlikaya, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle pazartesi salı ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Özel üniversiteler de art arda kar tatili açıklamalarında bulunuyor. Tatil haberlerini resmi Twitter hesaplarından açıklıyorlar.

        İstanbul Üniversitesi açıklaması:

        Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak (Pazartesi - Salı) 2022 tarihleri kar yağışı bakımından "aşırı riskli" olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle iki gün içerisinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir.

        Marmara Üniversitesi açıklaması:

        Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak 2022 tarihleri kar yağışı bakımından aşırı riskli olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile sözü edilen iki gün içerisinde yapılması planlanan yarıyıl sınavları ertelenmiştir.
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        Haberler Güncel Üniversiteler bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi İstanbul’da üniversiteler tatil mi edildi? Sınavlar iptal mi? Açıklama geldi…
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