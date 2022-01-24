Üniversiteler bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi İstanbul’da üniversiteler tatil mi edildi? Sınavlar iptal mi? Açıklama geldi…

İstanbul Üniversitesi açıklaması:

Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak (Pazartesi - Salı) 2022 tarihleri kar yağışı bakımından "aşırı riskli" olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle iki gün içerisinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir.

Marmara Üniversitesi açıklaması:

Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak 2022 tarihleri kar yağışı bakımından aşırı riskli olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile sözü edilen iki gün içerisinde yapılması planlanan yarıyıl sınavları ertelenmiştir.