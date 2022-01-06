NUN Okullarından %100 uluslararası bakalorya başarısı

NUN Okullarında, Kasım ayı IB Diploma Programı sınavına giren lise son sınıf öğrencilerinin tamamı önemli bir başarı göstererek Uluslararası Bakalorya diploması almaya hak kazandı.

Dünyada toplam 150'den fazla ülkeden yaklaşık 4.500 okulun iştirak ettiği, iki yüz bin öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma programında, sınava giren NUN Okulları öğrencilerinin %30,3'ü 40 ve üzeri puan almayı başarırken, bir öğrenci de üstün başarı göstererek 45 tam puan aldı.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR BAŞARI!

IB Küresel istatistiklerinde %87 olan diploma alma oranını; %100 başarı sağlayarak geride bırakan NUN Okulları öğrencileri, 36.30'luk ortalama puan ile de dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Cambridge, Oxford, Harvard ve Stanford gibi dünyanın seçkin üniversitelerine kabul edilmek için gereken başarı düzeyi olan 40 ve üzeri puan alan öğrencilerin oranı ise %30,3.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE; "NUN Okulları olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve MEB müfredatını uygulayarak kendi özgün içeriklerimizi oluşturmayı tercih ettik. IB eğitim modeli, bizim en önemli gayelerimizden biri olan "iyi insan yetiştirme" hedefimiz noktasında birçok açıdan bizim sistemimizle örtüşüyor. Bu çerçeveden bakıldığında, NUN Okulları olarak bizim temel prensip ve ilkelerimizle de güzel bir sentez oluşturan program, aynı zamanda öğrencilere yurt içi ve yurt dışında son derece cazip avantajlar sunuyor.

Geçtiğimiz yıl ilk lise mezunlarımızı vermiş ve onları hem Türkiye'de hem de dünyada en prestijli okullara yerleştirmenin gururunu yaşamıştık. Bu sene de katlanarak artan bir başarı söz konusu. Öğrencilerimiz, son iki yıl boyunca pandeminin de getirdiği tüm zorlukları göğüsleyerek IB Diploma Programı sınavlarını başarıyla geçti. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki üniversitelere olan başvuru ve kabul süreçlerine odaklanacağız. Aynı zamanda da öğrencilerimiz yoğun bir şekilde yurt içindeki üniversiteler için hazırlanmaya devam ediyorlar.

Her bir öğrencimize lise hazırlık sınıfından itibaren yeteneklerini keşfederek geliştirmelerine rehberlik eden ve kariyerlerini planlamalarında yol gösterici olacak bir dinamik kariyer planlama programı uyguluyoruz. Bu doğrultuda liseden ne istediğini bilen bireyler olarak mezun olan öğrencilerimizin doğru tercihler yaparak geleceklerini en mutlu olacakları yönde şekillendireceğine, ülkemiz ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edeceğine inancımız sonsuz. Bu temenniyle tüm 12. sınıf IB Diploma Programı öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor; onların bu başarıya ulaşmasında emeği geçen öğretmenlerimizi ve tüm süreçlerde önemli katkı sağlayan ailelerimizi kutluyoruz." dedi.

NUN OKULLARI HAKKINDA

2014 yılında kurulan NUN Okulları Türkiye'de IB eğitimini PYP, MYP ve DP düzeyinde süreklilik içerisinde uygulayan sayılı kurumlardan biridir. IB eğitim modelini, kendi eğitim felsefesi ve ilkeleriyle harmanlayan NUN Okulları, özgün bir eğitim modeli sunuyor.

Geçmişinden güç alan bir kimlikle birer dünya vatandaşı olarak yetişen NUN Okulları öğrencileri, hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak NUN Okullarından mezun oluyor.