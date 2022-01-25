BİLSEM öğretmen başvuru kılavuzu! BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları 2022 nelerdir?

BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları 2022 nelerdir? Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Ocak yani bugün alınmaya başlanan başvuruların ne zamana kadar devam edeceği de duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (BİLSEM) öğretmen başvuru kılavuzunu yayınladı ve 2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nun dikkatlice incelendikten sonra işlem yapılması önem taşıyor. Peki Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…
BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
BİLSEM öğretmen ataması başvuruları 24 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında alınacak.
Başvuru sonuçları ise 7 Şubat tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 28 Şubat'ta duyurulacak.
Sözlü sınav tarihleri için de 7 Mart'ta açıklama yapılacak.
İşte diğer tarihler;
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınav tarihleri: 14 Mart – 17 Haziran
Atamalar için tercih tarihleri: 1 – 5 Temmuz
BİLSEM öğretmen başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS'ten takip edilebilecek.
BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU KILAVUZU
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI