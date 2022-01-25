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    • Eğitim
    • 25.01.2022 09:35
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    • 25.01.2022 09:35
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    BİLSEM öğretmen başvuru kılavuzu! BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları 2022 nelerdir?

    Bilim ve Sanat Merkezleri öğretmen alımı gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve birkaç gün sürecek olan başvuru alımları bugün itibariyle başladı. MEB tarafından yayınlanan 2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nu haberimizden inceleyerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları 2022 nelerdir? BİLSEM öğretmen başvuru kılavuzu! BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    takvim.com.tr
    BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları 2022 nelerdir?

    BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları 2022 nelerdir? Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Ocak yani bugün alınmaya başlanan başvuruların ne zamana kadar devam edeceği de duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (BİLSEM) öğretmen başvuru kılavuzunu yayınladı ve 2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nun dikkatlice incelendikten sonra işlem yapılması önem taşıyor. Peki Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

    BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    BİLSEM öğretmen ataması başvuruları 24 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında alınacak.

    Başvuru sonuçları ise 7 Şubat tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 28 Şubat'ta duyurulacak.

    Sözlü sınav tarihleri için de 7 Mart'ta açıklama yapılacak.

    İşte diğer tarihler;

    Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınav tarihleri: 14 Mart – 17 Haziran

    Atamalar için tercih tarihleri: 1 – 5 Temmuz

    BİLSEM öğretmen başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS'ten takip edilebilecek.

    BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU KILAVUZU

    BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

        BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanması 8 Temmuz 2022

        BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:

        a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

        b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

        c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.

        d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

        e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.
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