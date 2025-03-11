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Nevi şahsına münhasır ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

Nevi şahsına münhasır ifadesi, benzersiz bir karakter ya da davranış biçimine sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Peki bu terimin doğru yazımı nedir ve TDK sözlüğünde nasıl tanımlanır?

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 14:14
Nevi şahsına münhasır ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

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Nevi şahsına münhasır ifadesi, benzersiz bir karakter ya da davranış biçimine sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Peki bu terimin doğru yazımı nedir ve TDK sözlüğünde nasıl tanımlanır?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nevi Şahsına Münhasır Ne Demek?

"Nevi şahsına münhasır" ifadesi, kendine özgü, benzersiz bir karaktere ya da davranış biçimine sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu tabir bir kişinin yalnızca kendisine ait, başka kimseye benzemeyen özellikleri olduğunu vurgular.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nevi Şahsına Münhasır Kelimesinin Doğru Yazımı

Doğru yazımı "Nevi Şahsına Münhasır" şeklindedir. Bu ifadede büyük harf kullanımı, her kelimenin ilk harfinin büyük olmasına dikkat edilerek yazılmalıdır.

Nevi Şahsına Münhasır Kelimesinin Kökeni

Türkçeye Arapçadan geçmiş olan "nevi şahsına münhasır" ifadesi, "nevi" (çeşit, tür) ve "münhasır" (özgü, sadece) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu kelime grubuyla, bir kişinin eşsiz ve tek olduğuna dair bir anlam taşınır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nevi Şahsına Münhasır Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

"Onun tarzı, tam anlamıyla nevi şahsına münhasır bir stile sahip."

"Bu projeyi başarıyla tamamlayan lider, nevi şahsına münhasır bir vizyona sahipti."

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