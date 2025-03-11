Nevi şahsına münhasır ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

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Nevi şahsına münhasır ifadesi, benzersiz bir karakter ya da davranış biçimine sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Peki bu terimin doğru yazımı nedir ve TDK sözlüğünde nasıl tanımlanır?

(Takvim Foto Arşiv) Nevi Şahsına Münhasır Ne Demek? "Nevi şahsına münhasır" ifadesi, kendine özgü, benzersiz bir karaktere ya da davranış biçimine sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu tabir bir kişinin yalnızca kendisine ait, başka kimseye benzemeyen özellikleri olduğunu vurgular.