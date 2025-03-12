AGS başvuru tarihi ve kılavuzu 2025 | MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayları için düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2025 yılında 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayları için düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2025 yılında 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda yapılacak.
AGS 2025 Konu Dağılımı ve Sınav Süreleri
AGS kapsamında adaylara çoktan seçmeli 80 soru, ÖABT kapsamında ise 50 soru yöneltilecek.
AGS 110 dakika sürecek.
Konu Dağılımı
İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi testleri: 90 dakika
Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri: 70 dakika
MEB Akademi Giriş Sınavı Nedir?
MEB tarafından öğretmen adaylarının pedagojik bilgilerini, mesleki yeterliliklerini ve alan bilgilerini ölçmek amacıyla düzenlenen AGS, eğitim fakültesi mezunları için büyük önem taşıyor.
Sınavda Eğitim Bilimleri Testi de yer alacak olup, şu dersleri kapsayacak:
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme Psikolojisi
Ölçme ve Değerlendirme
Program Geliştirme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Rehberlik
AGS 2025 Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?
AGS 2025 kılavuzunun önümüzdeki aylarda MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor. Kılavuzda, başvuru tarihleri, sınav ücretleri ve sınava ilişkin diğer detaylar yer alacak.
Öğretmen adaylarının merakla beklediği bu önemli sınavla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için resmi duyuruları kontrol etmekte fayda var.