AGS başvuru tarihi ve kılavuzu 2025 | MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayları için düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2025 yılında 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda yapılacak.