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AGS başvuru tarihi ve kılavuzu 2025 | MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili detayları açıkladı. Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak öğretmen adaylarının gireceği sınavın başvuru süreci ve konu dağılımı netleşti. İşte 2025 AGS başvuru takvimi, sınav tarihi ve konu dağılımına dair tüm ayrıntılar.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 12:42
AGS başvuru tarihi ve kılavuzu 2025 | MEB AGS sınavı ne zaman yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayları için düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2025 yılında 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AGS 2025 Konu Dağılımı ve Sınav Süreleri

AGS kapsamında adaylara çoktan seçmeli 80 soru, ÖABT kapsamında ise 50 soru yöneltilecek.

AGS 110 dakika sürecek.

Konu Dağılımı

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi testleri: 90 dakika

Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri: 70 dakika

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEB Akademi Giriş Sınavı Nedir?

MEB tarafından öğretmen adaylarının pedagojik bilgilerini, mesleki yeterliliklerini ve alan bilgilerini ölçmek amacıyla düzenlenen AGS, eğitim fakültesi mezunları için büyük önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınavda Eğitim Bilimleri Testi de yer alacak olup, şu dersleri kapsayacak:

Gelişim Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi

Ölçme ve Değerlendirme

Program Geliştirme

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Rehberlik

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AGS 2025 Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

AGS 2025 kılavuzunun önümüzdeki aylarda MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor. Kılavuzda, başvuru tarihleri, sınav ücretleri ve sınava ilişkin diğer detaylar yer alacak.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği bu önemli sınavla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için resmi duyuruları kontrol etmekte fayda var.

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