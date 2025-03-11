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Maalesef nasıl yazılır? TDK'ye göre malesef mi, maalesef mi?

Dil bilgisi derslerinde, kelimelerin doğru yazımı önemlidir. Özellikle “malesef” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "malesef" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “maalesef” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:46 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:47
Maalesef nasıl yazılır? TDK’ye göre malesef mi, maalesef mi?

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Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız maalesef kelimesi bunlardan biridir. Maalesef ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "maalesef" doğru yazılışı nasıl? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MAALESEF NASIL YAZILIR?

"Maalesef" doğru yazımıyla tek bir kelimedir ve ayrı yazılmaz. Bu kelime, "ne yazık ki" anlamında kullanılan bir sözcüktür.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE MALESEF Mİ, MAALESEF Mİ?

↪ Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazım "maalesef" şeklindedir. Bu kelime tek bir kelime olarak kullanılır ve ayrı yazılmaz.

✔ Doğru yazılışı: "Maalesef"

✖ Yanlış yazılışı: "Malesef"