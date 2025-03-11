Maalesef nasıl yazılır? TDK’ye göre malesef mi, maalesef mi?

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Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız maalesef kelimesi bunlardan biridir. Maalesef ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "maalesef" doğru yazılışı nasıl? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) MAALESEF NASIL YAZILIR? "Maalesef" doğru yazımıyla tek bir kelimedir ve ayrı yazılmaz. Bu kelime, "ne yazık ki" anlamında kullanılan bir sözcüktür.