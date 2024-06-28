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Nefesler tutuldu gözler MEB'te! LGS sonuçları açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine liselere giriş için düzenlenen LGS'nin sonuçları için nefesler tutuldu. 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları bugün meb.gov.tr'den açıklanacak. Sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler lise tercihlerine başlayacak.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 08:09 Güncelleme 28 Haziran 2024, 08:22
Nefesler tutuldu gözler MEB’te! LGS sonuçları açıklanıyor!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, ortaokul 8. sınıf öğrencileri için 3 Haziran'da gerçekleştirildi. Bu sınav, 973 yurt içi sınav merkezindeki 3,891 okulda toplam 62,663 salonda ve 11 yurt dışı sınav merkezindeki 35 salonda yapıldı.

İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru, 80 dakikada yanıtlandı.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS sonuçları, MEB takvimine göre 28 Haziran 2024 Cuma günü (bugün) açıklanacak ve sonuçlar 'meb.gov.tr' adresinden erişime açılacak. Öğrencilere sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

Öğrenci ve veliler, tercih işlemlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapabileceklerdir. Tercihlerin mutlaka ilgili ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekecek. Tercih süreci, sonuçların açıklanmasının ardından netlik kazanacaktır.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Sınava giren tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmek zorunda olacaklar. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilecek. Yerel yerleştirmede, öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak en fazla 5 tercih yapabilecekler. En az bir okul tercih edilmesi zorunlu tutulacaktır. Merkezi yerleştirme ise okulların kontenjanları ve öğrencilerin puan üstünlüğüne göre yapılacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

KAYIT TAKVİMİ

Devlet liselerinde tercih takvimi bugün açıklanıyor. Özel okullar ise açıkladı. LGS Kılavuzu'na göre özel okullara kayıt yaptıranlar devlet liselerine kayıt yaptıramayacaklar. Özel okullar, bugün ve yarın taban puanlarını ilan edecek.

Takvim ise şu şekilde işleyecek:

1-Ön Kayıt: 29 Haziran-2 Temmuz

2-Kesin Kayıt: 3 Temmuz

3- Yedek Liste Kesin Kayıt: 4 Temmuz

4-Ön Kayıt: 5-7 Temmuz

5-Kesin Kayıt: 8 Temmuz 2024

Serbest Kayıt: 9- 12 Temmuz 2024

2024 LGS sonuçlarına nereden bakılır?
e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

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