Öğrenci ve veliler, tercih işlemlerini https://e-okul. meb .gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapabileceklerdir. Tercihlerin mutlaka ilgili ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekecek. Tercih süreci, sonuçların açıklanmasının ardından netlik kazanacaktır.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Sınava giren tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmek zorunda olacaklar. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilecek. Yerel yerleştirmede, öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak en fazla 5 tercih yapabilecekler. En az bir okul tercih edilmesi zorunlu tutulacaktır. Merkezi yerleştirme ise okulların kontenjanları ve öğrencilerin puan üstünlüğüne göre yapılacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.