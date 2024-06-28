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LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP-YBP puan hesaplama nasıl yapılır? Okul puanı ile alan liseler hangileri 2024? e-Okul 5.6.7.8. sınıf yıl sonu notu...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava katılmayan veya beklediği puanı alamayan öğrenciler için tercih dönemi de başlayacak. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de "Sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?" sorusu oldu. İşte puansız öğrenci alan liseler ve tercih süreçleri hakkında detaylar... Peki LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP-YBP puan hesaplama nasıl yapılır? Okul puanı ile alan liseler hangileri 2024? e-Okul 5.6.7.8. sınıf yıl sonu notu...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 10:08 Güncelleme 28 Haziran 2024, 10:08
LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP-YBP puan hesaplama nasıl yapılır? Okul puanı ile alan liseler hangileri 2024? e-Okul 5.6.7.8. sınıf yıl sonu notu...

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasına artık saatler kaldı ve 28 Haziran'da öğrenciler uzun süredir bekledikleri puanlarını öğrenecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci, öğrenciler ve veliler için büyük bir titizlikle hazırlanılması gereken bir dönem olacak. Bu süreçte öğrencilerin aklını en çok kurcalayan konulardan biri de "OBP hesaplama nasıl yapılır?" sorusu. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin ortaokul başarılarının lise yerleştirmelerinde dikkate alınan önemli bir ölçüttür. OBP hesaplamasında, öğrencilerin ortaokulda aldıkları karne notları ve ders başarıları göz önünde bulunduruluyor. Öğrenciler ve veliler, OBP hesaplama yöntemlerini doğru bir şekilde öğrenerek tercih süreçlerini en iyi şekilde yönetmeyi hedefliyorlar.

LGS PUANI OLMADAN, OKUL PUANI İLE ALAN LİSELER HANGİLERİ?

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmelerinin söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

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OKUL PUANI HESAPLAMA

Orta öğretim mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. Örnek vermek gerekirse mezuniyet notu 80 olan öğrencinin orta öğretim başarı puanı (OBP) 400, mezuniyet notu 50 olan öğrencinin ise OBP'si 250 olur.

LGS PUANI HESAPLAMA

Merkezi Sınava katılan olan öğrencilerin puanı, şu şekilde hesaplanır;

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektih. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir.

Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu.

Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

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