LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? MEB ile 2024 LGS’ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? Adrese dayalı kayıt...

LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı sorusu için araştırmalar hızlandı. Son günlerde gündemde olan bir konu, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) puanlarının olmadan lise tercihlerinin nasıl yapılabileceği sorusu. İşte detaylar...
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı sorusu için araştırmalar hızlandı. Son günlerde gündemde olan bir konu, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) puanlarının olmadan lise tercihlerinin nasıl yapılabileceği sorusu. İşte detaylar...
İL İL SINAVSIZ ALAN LİSELER
Merkezi yerleştirmede, normal şartlarda okul puanı (OBP) LGS puanı üzerinde etkili olmuyor. Ancak birden fazla öğrencinin merkezi sınavda aynı puanı alıp aynı okulu tercih etmesi durumunda, okul puanı LGS puanı üzerinde etkili oluyor. Yerel yerleştirmede ise; okulun türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler dikkate alınıyor. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullara, öğrencilerin ikamet adresleri ve OBP'lerine göre yerleştirme yapılıyor.
ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?
İkamet Adresine Göre Okul Belirleme: Öğrencilerin öncelikle ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeleri gerekiyor.
"Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" Üzerinden Tercih: Belirlenen okullar arasından en fazla 10 okul, "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih edilebiliyor.
TERCİHLERDE EŞİTLİK DURUMUNDA BAKILACAK KRİTERLER
Okulların belirli bir kontenjanı olması nedeniyle, aynı okula yerleşmek isteyen öğrenciler arasında eşitlik olması durumunda bazı kriterler devreye giriyor. Bu kriterler şunlar:
📍Ortaokul Başarı Puanı (OBP)
📍Yaş (Küçük olana öncelik verilir.)
📍8., 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı
📍Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı (Az olana öncelik)
📍Tercih önceliği