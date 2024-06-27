LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? MEB ile 2024 LGS’ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? Adrese dayalı kayıt...

LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı sorusu için araştırmalar hızlandı. Son günlerde gündemde olan bir konu, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) puanlarının olmadan lise tercihlerinin nasıl yapılabileceği sorusu. İşte detaylar...

İL İL SINAVSIZ ALAN LİSELER

Merkezi yerleştirmede, normal şartlarda okul puanı (OBP) LGS puanı üzerinde etkili olmuyor. Ancak birden fazla öğrencinin merkezi sınavda aynı puanı alıp aynı okulu tercih etmesi durumunda, okul puanı LGS puanı üzerinde etkili oluyor. Yerel yerleştirmede ise; okulun türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler dikkate alınıyor. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullara, öğrencilerin ikamet adresleri ve OBP'lerine göre yerleştirme yapılıyor.