SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? MEB ile 2024 LGS’ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? Adrese dayalı kayıt...

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları erken açıklanarak öğrencilerin ve velilerin lise tercih süreci yakında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, gitmek istedikleri liseleri belirlemek için araştırmalara başladı. Peki, LGS puan olmadan lise tercihi yapılır mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 23:47 Güncelleme 27 Haziran 2024, 23:47
LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? MEB ile 2024 LGS’ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? Adrese dayalı kayıt...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı sorusu için araştırmalar hızlandı. Son günlerde gündemde olan bir konu, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) puanlarının olmadan lise tercihlerinin nasıl yapılabileceği sorusu. İşte detaylar...

İL İL SINAVSIZ ALAN LİSELER

Merkezi yerleştirmede, normal şartlarda okul puanı (OBP) LGS puanı üzerinde etkili olmuyor. Ancak birden fazla öğrencinin merkezi sınavda aynı puanı alıp aynı okulu tercih etmesi durumunda, okul puanı LGS puanı üzerinde etkili oluyor. Yerel yerleştirmede ise; okulun türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler dikkate alınıyor. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullara, öğrencilerin ikamet adresleri ve OBP'lerine göre yerleştirme yapılıyor.

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

İkamet Adresine Göre Okul Belirleme: Öğrencilerin öncelikle ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeleri gerekiyor.

"Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" Üzerinden Tercih: Belirlenen okullar arasından en fazla 10 okul, "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih edilebiliyor.

TERCİHLERDE EŞİTLİK DURUMUNDA BAKILACAK KRİTERLER

Okulların belirli bir kontenjanı olması nedeniyle, aynı okula yerleşmek isteyen öğrenciler arasında eşitlik olması durumunda bazı kriterler devreye giriyor. Bu kriterler şunlar:

📍Ortaokul Başarı Puanı (OBP)
📍Yaş (Küçük olana öncelik verilir.)
📍8., 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı
📍Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı (Az olana öncelik)
📍Tercih önceliği

SINAVSIZ ALAN LİSELER İÇİN TIKLAYINIZ

LGS okulların yüzdelik dilimleri 2024! LGS başarı sıralaması TABAN-TAVAN puanı sorgulama! E Okul giriş ile 2024 LGS Lise YEP taban puanları!LGS okulların yüzdelik dilimleri 2024! LGS başarı sıralaması TABAN-TAVAN puanı sorgulama! E Okul giriş ile 2024 LGS Lise YEP taban puanları!
LGS okulların yüzdelik dilimleri 2024! LGS başarı sıralaması TABAN-TAVAN puanı sorgulama! E Okul giriş ile 2024 LGS Lise YEP taban puanları!
MEB LGS TERCİH KILAVUZU.|| LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! Adana, Bursa, Antalya...MEB LGS TERCİH KILAVUZU.|| LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! Adana, Bursa, Antalya...
MEB LGS TERCİH KILAVUZU.|| LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! Adana, Bursa, Antalya...
LGS TERCİH ROBOTU 2024 | Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranıLGS TERCİH ROBOTU 2024 | Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı
LGS TERCİH ROBOTU 2024 | Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran asıllı Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut Distaste Moment isimli provokatörler gözaltına alındı
ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
CASPER NİRVANA
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Terör örgütü PKK’dan alçak plan: Ormanları yakarak saklanmaya çalışıyorlar
İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı! Aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticileri de var
Türk Telekom
ABD’de büyük gün: Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geliyor! TV savaşı öncesi son anketler ne diyor?
’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ davasında mütalaa! Katilden ’ateistim’ beyanı: Savcı keşif ve kasıt var dedi
Koray Aydın İyi Parti’den istifa etti: Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğim
Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,’teröristan’ isteyen PKK... ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın
Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor
Mahir Çoğaç’a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı?
Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan
TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50’de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir
SON DAKİKA