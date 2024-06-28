MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2024 | e-Okul LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Puansız, sınavsız öğrenci alan liseler 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ikamet adreslerine dayalı olarak liselere yerleştirme yapma sürecini sürdürüyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, herhangi bir sınava girmeksizin, sadece ikametgah bilgileri üzerinden liselere yerleştirilebiliyor. Öğrenciler ve veliler, bu yerleştirme sistemi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki, e-Okul LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılıyor ve bu sistemin avantajları neler?