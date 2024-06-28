MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2024 | e-Okul LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Puansız, sınavsız öğrenci alan liseler 2024!

Sınavsız Yerleştirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler ⚠️
Sınavsız alan liselerin taban puanları, okula ve başvuru yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişiklik gösterebilir.
Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, sınavsız okul boş kontenjan bilgilerinin yayımlanmasının ardından yapılabilecektir.
Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası gereklidir.
Sorgulama ekranında il, ilçe bilgileri ile okul türü seçilerek tercih yapılabilir.
LGS'ye Girmeden Hangi Liseye Gidilir? 🤔
Öğrenciler LGS'ye girmeden de "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" ile ikamet adreslerine en yakın liselere yerleşebilirler. Ancak, LGS puanı ile öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrencilerin LGS'ye girmeleri gerekmektedir.
Önemli Notlar 📝
E-Okul sistemi üzerinden adrese dayalı lise sorgulama yapılabilir.
Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, kayıt için gerekli belgelerle birlikte yerleştirilen liseye başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Unutmayın: Lise seçimi, öğrencilerin geleceği için oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler bilinçli bir şekilde araştırma yapmalı ve tercihlerini dikkatlice belirlemelidir.