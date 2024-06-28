LGS'de 352 öğrenci tam puan aldı! "Birinciler" başarı sırlarını anlattı

"Yedinci sınıfın yaz tatilinde çalışmaya başladım. Deneme sonuçlarım güzel geliyordu. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Mutlu olduğum kadar şaşkınım. Bir senedir hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi tarif edilemez bir duygu. Matematik en sevdiğim ders. İstediğim liseye gittikten sonra matematik öğretmeni olmak istiyorum. Bugünkü başarımı üniversite sınavında da elde edeceğime inanıyorum."

Ecem, son bir yılın kendisi için yoğun tempodan geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

DİSİPLİN PLAN PROGRAM Cıvan Çelik de sınavda tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Emeği olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

"SONUCU GÖRÜNCE SEVİNÇTEN AĞLADIK"

Ecem'in teyzesi Tuğba Göktaş da yeğeniyle gurur duyduğunu dile getirerek, "Sonucu görünce sevinçten ağladık, duygulandık. Gece gündüz çok çalışırdı. Ecem emeğinin karşılığını aldı. Hep böyle bir hedefi vardı. Gerçekleştireceğine inanıyordum. Matematik öğretmeni olmanın küçüklükten beri hayalini kurar. Dersleri hep iyidir. Başarısını sürdürecek inşallah." dedi.

Anneanne Beyar Göktaş da torununun başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.



Birinci olan öğrencilerden Ahmet Emin Yetkin, mutluluğunu dile getirirken son anda elde ettiği birincilik hikayesini şöyle anlattı:

"Sınavın başında biraz zorlandım ama sonradan yaptım. Matematikte son anda değiştirdiğim bir soru oldu. Öğretmenler "Kalemi bırakın" demeden hemen önce yanlışımı fark edip o soruyu düzelttim ve böylece birincilerden biri oldum. Sınav hazırlığı aslında bir yıl değil birkaç yıl gerektiren bir süreç. Okulum beni 5'inci sınıftan beri hazırlıyor. Çok fazla soru çözmektense verimli ve kaliteli soru çözmeyi tercih ettim."