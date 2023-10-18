MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (19 Ekim 2023 Perşembe) okullar tatil mi? MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

3 GÜNLÜK YAS

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, İsrail'in, Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları ile ilgili dün Meclis'te ortak bildiri yayımlandığını hatırlattı.

Zengin, hastanenin bombalanmasının savaş hukuku da dahil hiçbir hukuka uygun olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek. Genel Kurul'daki tüm siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu, bizim özellikle TBMM olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuyu hangi seviyede anladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum, Genel Kurul devam ederken, bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de burada paylaşırız.