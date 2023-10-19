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TUS/2 sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr TUS/2 sonuçlarına nasıl bakılır? TUS TABAN PUANLARI, SIRALAMA VE KADROLAR!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları için geri sayım sona erdi. Adaylar TUS/2 sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki TUS/2 sonuçlarına nasıl bakılır? İşte TUS taban puanları, sıralama ve kadrolar! TUS 2023 puan hesaplama: Kadın doğum, radyoloji, anestezi, dahiliye, psikiyatri, pediatri...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 10:46 Güncelleme 19 Ekim 2023, 10:56
TUS/2 sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr TUS/2 sonuçlarına nasıl bakılır? TUS TABAN PUANLARI, SIRALAMA VE KADROLAR!

TUS sonuç sorgulama ekranı gündemde binlerce aday tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. TUS 2. dönem sınavı 24 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından uygulandı. Gözler şimdi sonuç sorgulama ekranı ve taban puanlarda. Temel Tıp Bilimleri Testi için adaylara sınavda 100 soru yöneltildi ve 135 dakika süre verildi. Klinik Tıp Bilimleri Testi için de 100 soru ve 135 dakika süre verildi. İşte detaylar...

TUS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Son dakika... 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 24 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine; Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan55 ve 100 numaralı soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.''

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

YDUS TARİHİ

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

2023-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.


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