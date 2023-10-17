MEB’in flaş kararı, resmen uzadı! 9 gün ders olmayacak! Bakan Yusuf Tekin’den sürpriz tatil açıklaması! Okullar 11,12,13,14,15,16,17,18,19 Kasım’da...

Kasım ayına az bir süre kala ara tatil detayları ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika duyurular yakından takip edilmekle birlikle Bakan Yusuf Tekin'in sıcak açıklamaları da hem veliler hem öğrenciler tarafından heyecanla karşılanıyor. Tekin son olarak ara tatil açıklamasıyla gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte 9 günlük tatil öğrenciler arasında çok konuşuldu. Buna göre okullar 11,12,13,14,15,16,17,18,19 Kasım'da tatil olacak! Müjdeyi duyan detayları araştırmaya koyuldu. İşte Bakan Tekin'in ara tatil açıklaması ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle Kasım ara tatil süresi...