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MEB'in flaş kararı, resmen uzadı! 9 gün ders olmayacak! Bakan Yusuf Tekin'den sürpriz tatil açıklaması! Okullar 11,12,13,14,15,16,17,18,19 Kasım'da...

Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi bu haberi bekliyor. 11 Eylül'de açılan okullara kısa bir ara verilecek. Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşırken öğrenci ve velileri ara tatil hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bir süredir gündemde ara tatillerin kaldırılacağına yönelik iddialar yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu iddiaları yalanlayarak Kasım ara tatilinin uygulanacağını belirtti. Ancak talep gelmesi halinde ilerleyen yıllarda değerlendirme yapılabileceğini dile getirdi. İşte 9 günlük ara tatil hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 10:47 Güncelleme 17 Ekim 2023, 14:33
MEB’in flaş kararı, resmen uzadı! 9 gün ders olmayacak! Bakan Yusuf Tekin’den sürpriz tatil açıklaması! Okullar 11,12,13,14,15,16,17,18,19 Kasım’da...

Kasım ayına az bir süre kala ara tatil detayları ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika duyurular yakından takip edilmekle birlikle Bakan Yusuf Tekin'in sıcak açıklamaları da hem veliler hem öğrenciler tarafından heyecanla karşılanıyor. Tekin son olarak ara tatil açıklamasıyla gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte 9 günlük tatil öğrenciler arasında çok konuşuldu. Buna göre okullar 11,12,13,14,15,16,17,18,19 Kasım'da tatil olacak! Müjdeyi duyan detayları araştırmaya koyuldu. İşte Bakan Tekin'in ara tatil açıklaması ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle Kasım ara tatil süresi...

OKULLAR 9 GÜN KAPALI OLACAK

Kasım ara tatiline çok az bir zaman dilimi kaldı. MEB'in takvimine göre 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. Ancak hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil yapılacak.

ARA TATİLLER KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.


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