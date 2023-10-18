MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023! 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman başlıyor? Sınav konuları ve örnek sorular...

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023-2024 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri sınavı 26 Aralık'ta, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri sınavı 27 Aralık'ta yapılacak.

ORTAK SINAVLARA KAÇINCI SINIFLAR GİRECEK? 2023–2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ile 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacak.