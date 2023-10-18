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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023! 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman başlıyor? Sınav konuları ve örnek sorular...

MEB ortak sınav takvimi açıklandı. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe genelinde ortak sınav yapacak. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Ortak sınavlar ortaokul ve lise öğrencileri için yapılacak. Peki 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman başlıyor? İşte sınav konuları ve örnek sorular...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 22:44 Güncelleme 18 Ekim 2023, 22:53
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023! 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman başlıyor? Sınav konuları ve örnek sorular...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. Yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının ortak yapılacak. Peki 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman başlıyor?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023-2024

6'ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri sınavı 26 Aralık'ta, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri sınavı 27 Aralık'ta yapılacak.

ORTAK SINAVLARA KAÇINCI SINIFLAR GİRECEK?

2023–2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ile 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacak.

SINAV SONUÇLARI 100 ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Öğrenciler, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görebilecek.

MEB ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOSU

İl, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlandı.

1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları için tıklayınız


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