Okullarla ilgili flaş karar, tatil edildi! O tarihte kapalı olacak! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Anaokulu, ilk+ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

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Öğrenciler derslerine devam ederken ara tatil de yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların tatil edileceği tarihi duyurdu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.