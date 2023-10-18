Okullarla ilgili flaş karar, tatil edildi! O tarihte kapalı olacak! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Anaokulu, ilk+ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrenciler derslerine devam ederken ara tatil de yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların tatil edileceği tarihi duyurdu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.
OKULLAR O TARİHTE KAPANACAK
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonlarını da sayarsak toplam 9 gün tatil uygulanmış olacak.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.