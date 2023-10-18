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Okullarla ilgili flaş karar, tatil edildi! O tarihte kapalı olacak! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Anaokulu, ilk+ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dikkat, bu haber hepinizi ilgilendiriyor! Beklenen açıklamalar geldi ve tüm detaylar netleşti! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor, o tarihte okullar tatil edildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine müjde duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika duyurularını yakından takip eden öğrenci ve veliler bu habere çok sevinecek. Tüm detaylarıyla belli oldu. Ara tatil hakkında karar verildi. Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son sözünü söyledi. Peki ara tatil ne zaman, 9 gün mü sürecek? Ara tatil kalkacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 21:52 Güncelleme 18 Ekim 2023, 21:52
Okullarla ilgili flaş karar, tatil edildi! O tarihte kapalı olacak! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Anaokulu, ilk+ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar... 1

Öğrenciler derslerine devam ederken ara tatil de yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların tatil edileceği tarihi duyurdu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Okullarla ilgili flaş karar, tatil edildi! O tarihte kapalı olacak! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Anaokulu, ilk+ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar... 2

OKULLAR O TARİHTE KAPANACAK

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonlarını da sayarsak toplam 9 gün tatil uygulanmış olacak.

Okullarla ilgili flaş karar, tatil edildi! O tarihte kapalı olacak! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Anaokulu, ilk+ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar... 3

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

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