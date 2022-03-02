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    • Eğitim
    • 02.03.2022 20:26
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    • 02.03.2022 20:48
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    Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararı açıkladı! Sosyal etkinlikler salgın tedbirlerine uyularak yapılabilecek

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske ve HES kodu kararını açıklamasının ardından flaş bir karar da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.

    MEB yeni kararı açıkladı!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.

    ETKİNLİKLER 2020'DE İPTAL EDİLMİŞTİ
    Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.

    Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

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