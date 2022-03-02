Maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor

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Bilim Kurulu Toplantımızın ardından, yeni gelişmeler ve gündeme dair basın açıklamamız:



📍T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI https://t.co/XmgSd6VVjV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022

Maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı paylaşımda, "YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum.Buluşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bütün mücadelemiz aynı ciddiyet içinde devam etti. Birçok ülke kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda.

Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek.

Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.

Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir.

Detaylar gelecek...