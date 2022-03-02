Maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından, yeni gelişmeler ve gündeme dair basın açıklamamız:— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022
📍T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI https://t.co/XmgSd6VVjV
Maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı paylaşımda, "YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum.Buluşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bütün mücadelemiz aynı ciddiyet içinde devam etti. Birçok ülke kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda.
Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek.
Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.
Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir.
Detaylar gelecek...
BAKAN KOCA'DAN PEŞ PEŞE NORMALLEŞME SİNYALLERİ
Bakan Koca dün yaptığı paylaşımda normale dönüşün sinyallerini verdi. Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
Bugün de peş peşe paylaşımlar yapan Koca şunları söyledi:
"SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!"
"11 MART 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye'de İlk Vaka açıklamasından) 2 MART 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00'DA, basın açıklamasında)"