MEB'ten FLAŞ KARAR SON DAKİKA! 2023 MEB öğretmenlere seminerler online mi? Bakan Yusuf Tekin duyurdu! "Kasım ara tatilinde..."

Öğretmen seminerleri online mı sorusu birçok eğitimci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kasım ara tatilinde geçerli olacak kaarı duyurdu.
Öğretmen seminerleri online mı sorusu birçok eğitimci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kasım ara tatilinde geçerli olacak kaarı duyurdu.
SON DAKİKA KASIM ARA TATİLİ AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılacağını duyurdu.
Değerli meslektaşlarım,— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 23, 2023
Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak…
"NİSAN ARA TATİLİ KESİNLİKLE YÜZ YÜZE VE OKULLARDA OLACAK"
Milli Eğitim Bakanı Tekin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."
SEMİNERLERE KATILMAK ZORUNLU MU?
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun " Öğretmenlerin izin ve tatilleri" başlıklı 50A. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "öğretmenler yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler." şeklindeki amir hükme göre öğretmenler meslek ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
KASIM ARA TATİL NE ZAMAN 2023?
Kasım ara tatili dönemi 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.