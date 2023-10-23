30 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2023? 27-28-29 Ekim okullar tatil mi olacak? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı?

Cumhuriyetimizin 100. yılının yaklaştığı bu özel yılda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dair heyecan giderek artıyor. Türkiye'nin tarihindeki bu önemli dönüm noktasını coşkuyla karşılamak için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, bayram öncesi 28 Ekim ve 30 Ekim tarihlerine dair vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. İşte detaylar...