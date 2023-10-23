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30 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2023? 27-28-29 Ekim okullar tatil mi olacak? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 28 Ekim ve 29 Ekim tatil durumu sonunda netlik kazandı. 2023 yılı, Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı özel bir yıl olarak tarihe geçecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü için hazırlıklar başladı. Ancak, tatil günlerinin haftanın hangi günlerine denk geldiği konusu önemli bir soru işaretiydi. Peki, 30 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2023? 27-28-29 Ekim okullar tatil mi olacak? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 15:29 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:29
30 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2023? 27-28-29 Ekim okullar tatil mi olacak? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı?

Cumhuriyetimizin 100. yılının yaklaştığı bu özel yılda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dair heyecan giderek artıyor. Türkiye'nin tarihindeki bu önemli dönüm noktasını coşkuyla karşılamak için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, bayram öncesi 28 Ekim ve 30 Ekim tarihlerine dair vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. İşte detaylar...

30 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2023 Pazartesi günü resmi tatil değildir. Okullar ve diğer kurumlar kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir.

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk gelmektedir. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları ek olarak tatil yapamayacak.

Pazar günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı


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