Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! Ara tatil için seminer kararı

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışma Dönemi yazısında yer alan bilgiye göre öğretmen seminerleri, öğretmen ve diğer idarecilerin katılımıyla görev yapılan okullarda yüz yüze seminer yapılmasına karar verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seminerlerin sadece Kasım ayına mahsus olmak üzere online yapılacağını açıkladı.

Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.

Hayırlı olsun.