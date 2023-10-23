Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2024 2.DÖNEM ARA TATİL TARİHİ! Nisan ara tatilinde seminerler yüz yüze mi, online mi olacak? Son dakika duyuruldu...

"NİSAN ARA TATİLİ KESİNLİKLE YÜZ YÜZE VE OKULLARDA OLACAK"

Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı paylaşımda kasım ara tatilinde seminerlerin online yapılacağını açıkladı. Nisan ara tatili için ise şu ifadeleri kullandı;

"Hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."