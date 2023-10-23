Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2024 2.DÖNEM ARA TATİL TARİHİ! Nisan ara tatilinde seminerler yüz yüze mi, online mi olacak? Son dakika duyuruldu...

Nisan ara tatili için araştırmalar hızlandı. MEB tarafından alınan kararlar sonrası birçok kişi 2. dönem ara tatili için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 Nisan ara tatili ne zaman? İşte tüm merak edilenler...
Nisan ara tatili için araştırmalar hızlandı. MEB tarafından alınan kararlar sonrası birçok kişi 2. dönem ara tatili için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 Nisan ara tatili ne zaman? İşte tüm merak edilenler...
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
"NİSAN ARA TATİLİ KESİNLİKLE YÜZ YÜZE VE OKULLARDA OLACAK"
Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı paylaşımda kasım ara tatilinde seminerlerin online yapılacağını açıkladı. Nisan ara tatili için ise şu ifadeleri kullandı;
"Hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi başladı. MEB takvimine göre öğrenciler 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında sömestr tatiline girecek. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi başlayacak. Yoğun geçen eğitim ve öğretim yılının ardından öğrenciler 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek.