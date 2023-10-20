9 günlük ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ! Kasım ayı okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda bu dönem toplam 4 tatil öğrencileri bekliyor. Bu tatillerden ilki için süre oldukça azaldı. Öğrenciler ve veliler ise tatilin başlangıcı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte ara tatil başlangıcı ve tüm detaylar...

OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN? Okullarda birinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ara tatilin uygulanmaya devam edeceğini aktardı. Birinci ara tatil 10 Kasım cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri takvime dahil edildiğinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapacak. Ara tatil dönüşü birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.