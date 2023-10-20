9 günlük ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ! Kasım ayı okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda bu dönem toplam 4 tatil öğrencileri bekliyor. Bu tatillerden ilki için süre oldukça azaldı. Öğrenciler ve veliler ise tatilin başlangıcı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte ara tatil başlangıcı ve tüm detaylar...
Okullarda bu dönem toplam 4 tatil öğrencileri bekliyor. Bu tatillerden ilki için süre oldukça azaldı. Öğrenciler ve veliler ise tatilin başlangıcı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte ara tatil başlangıcı ve tüm detaylar...
OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN?
Okullarda birinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ara tatilin uygulanmaya devam edeceğini aktardı. Birinci ara tatil 10 Kasım cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri takvime dahil edildiğinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapacak. Ara tatil dönüşü birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
2024 YILI İÇİN TATİL TARİHLERİ
Öğrenciler resmi ve dini günlerde okula gitmiyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın yanı sıra 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. Okulların açık olduğu tarihe denk gelen resmi tatil günlerinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı