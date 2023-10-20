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9 günlük ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ! Kasım ayı okullar ne zaman kapanacak?

Türkiye'de eğitim öğretim yılı içindeki ara tatiller Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda planlandı. MEB çalışma takvimiyle beraber okulların 9 günlük tatile gireceği tarihlerde netlik kazandı. Okulların kapalı olacağı günler öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 9 günlük ara tatil ne zaman? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 22:16 Güncelleme 20 Ekim 2023, 22:16
9 günlük ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ! Kasım ayı okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda bu dönem toplam 4 tatil öğrencileri bekliyor. Bu tatillerden ilki için süre oldukça azaldı. Öğrenciler ve veliler ise tatilin başlangıcı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte ara tatil başlangıcı ve tüm detaylar...

OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN?

Okullarda birinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ara tatilin uygulanmaya devam edeceğini aktardı. Birinci ara tatil 10 Kasım cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri takvime dahil edildiğinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapacak. Ara tatil dönüşü birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

2024 YILI İÇİN TATİL TARİHLERİ

Öğrenciler resmi ve dini günlerde okula gitmiyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın yanı sıra 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. Okulların açık olduğu tarihe denk gelen resmi tatil günlerinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı


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