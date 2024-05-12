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'20 Mayıs okullar tatil olacak' iddiaları netleşti! MEB'den mini bayram molası; Öğretmen ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı büyük bir coşkuyla yaşanıyor. Ancak, pek çok kişi 19 Mayıs'ın ertesi günü olan 20 Mayıs Pazartesi'nin iş ve tatil durumunu merak ediyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 17:04 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 17:04
’20 Mayıs okullar tatil olacak’ iddiaları netleşti! MEB’den mini bayram molası; Öğretmen ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu kutlamak için yaklaşan 19 Mayıs tarihi pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ancak bu yıl 19 Mayıs, pazar gününe denk geliyor.

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

Pazar gününe denk gelen 19 Mayıs'ta ilkokul, ortaokul, liseler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ile kreşler tatil olacaktır.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar normal olarak açık olacak ve eğitim-öğretime devam edilecektir.



19 Mayıs Tatil, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusuyla Kutlanacak

Türkiye'nin milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl 2024'te Pazar gününe denk geliyor. Bu sebeple, tüm eğitim kurumları tatil olacak ve öğrenciler bu anlamlı günü dinlenerek ve kutlama etkinliklerine katılarak geçirecekler.

Özel Sektör ve Kamu Çalışanları için Durum

19 Mayıs, resmi bir tatil günü olarak kabul edildiği için kamu çalışanları izinli sayılacak ve bu günü tatil olarak geçirecekler. Özel sektörde çalışanlar ise işverenlerinin belirlediği tatil düzenine göre izinli olacaklar veya normal çalışma düzenlerine devam edecekler.

19 Mayıs'ın Önemi

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük bir öneme sahip olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı gün olarak bilinir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilir. Atatürk, bu önemli günü Türk gençliğine armağan etmiş ve 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmiştir.

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