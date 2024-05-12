’20 Mayıs okullar tatil olacak’ iddiaları netleşti! MEB’den mini bayram molası; Öğretmen ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...





19 Mayıs Tatil, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusuyla Kutlanacak Türkiye'nin milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl 2024'te Pazar gününe denk geliyor. Bu sebeple, tüm eğitim kurumları tatil olacak ve öğrenciler bu anlamlı günü dinlenerek ve kutlama etkinliklerine katılarak geçirecekler.

Özel Sektör ve Kamu Çalışanları için Durum 19 Mayıs, resmi bir tatil günü olarak kabul edildiği için kamu çalışanları izinli sayılacak ve bu günü tatil olarak geçirecekler. Özel sektörde çalışanlar ise işverenlerinin belirlediği tatil düzenine göre izinli olacaklar veya normal çalışma düzenlerine devam edecekler.

19 Mayıs'ın Önemi 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük bir öneme sahip olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı gün olarak bilinir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilir. Atatürk, bu önemli günü Türk gençliğine armağan etmiş ve 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmiştir.