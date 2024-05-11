Öğretmen atamasında sistem değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni mülakat sistemi

İlgili yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalarla ilgili açıklamasında; "Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. Çocuklarımızın en ehil ellere teslim edilmesine taraftarım. Yasa, 'mülakatla yapılacak' diyor. Benim yaptığım daha adil ve güvenilirlik çabasıdır" demişti.

MEB, mülakat sistemini daha objektif hale getirmek için bir çalışma yaptı. İşte öğretmen mülakatlarıyla ilgili diğer tüm detaylar: