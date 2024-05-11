Öğretmen atamasında sistem değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni mülakat sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen atamasını eylül ayına kadar tamamlamış olacak.
87 alandaki sözleşmeli öğretmenler 2024-2025 EğitimÖğretim Yılı'nda göreve başlayacak. Atamalarda KPSS puanını yüzde 50'si, mülakat puanını da yüzde 50'si belirleyici olacak.
İlgili yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalarla ilgili açıklamasında; "Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. Çocuklarımızın en ehil ellere teslim edilmesine taraftarım. Yasa, 'mülakatla yapılacak' diyor. Benim yaptığım daha adil ve güvenilirlik çabasıdır" demişti.
MEB, mülakat sistemini daha objektif hale getirmek için bir çalışma yaptı. İşte öğretmen mülakatlarıyla ilgili diğer tüm detaylar:
KOD VAR, KİŞİSEL BİLGİ YOK:
Her öğretmen adayına bir kod verilecek. Her mülakata girecek heyet farklı isimlerden oluşacak. Heyet adayı, aday da heyeti tanımayacak. Heyetin önündeki dosyada öğretmen adayını adı soyadı, mezun olduğu okul, anne ya da baba adı gibi kişisel bilgileri olmayacak.
SMS MESAJI ALACAKLAR:
Mülakata girecek öğretmen adaylarına önceden mesaj gönderilecek. Bu mesajda 14 haftalık konudan sorumlu oldukları ve mülakatta sorumlu olacağı ders ve konu hakkında bilgi verilecek.