TÖDER 10-11-12-13 Mayıs Türkiye Geneli YKS 3. deneme cevap anahtarı 2024! TÖDER 3 deneme sınav sonuçları açıklandı mı?

TÖDER tarafından düzenlenen AYT ve TYT deneme sınavları, 13 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Ancak, sınavlara katılan adaylar, şimdiden sonuçların ve soru-cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merakla araştırıyorlar.
TÖDER tarafından düzenlenen AYT ve TYT deneme sınavları, 13 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Ancak, sınavlara katılan adaylar, şimdiden sonuçların ve soru-cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merakla araştırıyorlar.
TÖDER DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÖDER YKS (TYT-AYT) Deneme Sınavı 10-11-12-13 Mayıs 2024 (Cuma -Cumartesi-Pazar-Pazartesi) tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
TÖDER sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
TÖDER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavı sonuçları http://toderyks.ertem.com.tr/internet adresi üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecek.
2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.
2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.