TÖDER 10-11-12-13 Mayıs Türkiye Geneli YKS 3. deneme cevap anahtarı 2024! TÖDER 3 deneme sınav sonuçları açıklandı mı?

TÖDER tarafından düzenlenen AYT ve TYT deneme sınavları, 13 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Ancak, sınavlara katılan adaylar, şimdiden sonuçların ve soru-cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merakla araştırıyorlar.