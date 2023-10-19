TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023! sonuc.osym.gov.tr TUS 2. dönem tercihleri ne zaman yapılacak? Yerleştirme kılavuzu...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem sonuçları heyecanla beklenen an geldi ve sonuçlar, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor. 24 Eylül'de gerçekleştirilen TUS 2 sınavının ardından, binlerce aday sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara başladı.
TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde ilgili sınavın sonuç tarihi bilgisi de yer aldı. Buna göre TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim Perşembe günü açıklanacak.
TUS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilecek.
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TUS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.
Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.