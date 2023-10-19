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TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023! sonuc.osym.gov.tr TUS 2. dönem tercihleri ne zaman yapılacak? Yerleştirme kılavuzu...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem sonuçları için bekleyiş sona erdi. 24 Eylül'de gerçekleştirilen TUS 2 sınavının ardından, adaylar sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. Öğrencilerin merakla beklediği bu sonuçlar, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor. Peki, TUS 2. dönem tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 07:54 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:54
TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023! sonuc.osym.gov.tr TUS 2. dönem tercihleri ne zaman yapılacak? Yerleştirme kılavuzu...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem sonuçları heyecanla beklenen an geldi ve sonuçlar, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor. 24 Eylül'de gerçekleştirilen TUS 2 sınavının ardından, binlerce aday sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara başladı.

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde ilgili sınavın sonuç tarihi bilgisi de yer aldı. Buna göre TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

TUS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilecek.

TUS/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve esleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.


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