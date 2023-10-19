TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023! sonuc.osym.gov.tr TUS 2. dönem tercihleri ne zaman yapılacak? Yerleştirme kılavuzu...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem sonuçları heyecanla beklenen an geldi ve sonuçlar, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor. 24 Eylül'de gerçekleştirilen TUS 2 sınavının ardından, binlerce aday sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara başladı.