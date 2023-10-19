SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, NEDEN? MEB son dakika: 1. dönem 1. sınavları ne zamana ertelendi? İlkokul, ortaokul, lise...

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavların tarihlerini güncelledi. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem birinci sınavları, 30 Ekim-10 Kasım'da yapılacak. İşte yeni takvimle birlikte 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri ve diğer tüm detaylar... Okullarla ilgili flaş karar, tatil edildi! O tarihte kapalı olacak! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Anaokulu, ilk+ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, NEDEN? Okullarda gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem birinci sınavları bir hafta ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda yapılacağı açıklanan "sınav haftası" uygulaması kapsamında, 1. dönem birinci sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası, 1. dönem ikinci sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası, 2. dönem birinci sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası, 2. dönem ikinci sınavların ise mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası arasında yapılacağının planlandığı hatırlatıldı.